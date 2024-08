Dursun Özbek Ali Koç'a gönderme yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Young Boys’a konuk olacak Galatasaray’da başkan Dursun Özbek, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak Young Boys karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Dursun Özbek, “Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın alışık olduğu bir yer. Young Boys ile bir play-off maçımız var. Yarın birinci maçı oynayacağız, hazırız. İnşallah, önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarlarımıza dinleteceğiz. Tabii Young Boys’a ayrı bir önem atfediyoruz. İnşallah yarın başarıyla döneceğiz” diye konuştu.

“SEZON BAŞINDA BUNLAR NORMAL”

Ligin henüz başında olduklarını ve her geçen gün takımın performansının arttığını dile getiren Özbek, “Sezon başında bunlar normal. Sezon daha yeni başladı. Ama performansımız her hafta artıyor. Dolayısıyla ligin ortalarına doğru Galatasaray performansını yükselterek devam edecek. Daha güzel bir futbol seyrettirmek amacımız. Bunun için teknik kadromuz, çalışanlarımız, futbolcularımız özellikle son derece güzel bir havamız var şu an takımın içinde. Transferlerden son derece memnunuz. Teknik ekibim son derece memnun. Bundan sonra artık takımın birbirine alışması… Zaten şampiyon kadroyu koruyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde performansı çok daha yukarı çıkmış bir Galatasaray izleyeceğiz. Sezon başında en tepeye ulaşmak mümkün değil. Ama çalışmalarımız Galatasaray’ın performansını yükseltmek yönünde” ifadelerini kullandı.

“İLKAY GİBİ BİR FUTBOLCUYU HERKES KADROSUNDA GÖRMEK İSTER”

Transferde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili de konuşan Özbek, “İlkay’ın durumu çok net değil. Bana gelen bilgi o yönde. Barcelona’da kalıyor mu, kalmıyor mu şu anda öyle bir netlik yok. İlkay gibi bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister” şeklinde konuştu.

“BENİM GÖREVİM SAHA İÇİNDE DEĞİL”

Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında düşünceleri sorulan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil. Açıklamamızda da ifade ettik. İnşallah bu bize bir ders olur. Artık inşallah futbolun iki takım arasında sahada oynanmasını sağlarız. Burada herkese görev düşüyor, bütün takımlara. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor.”

“YEŞİL SAHA FUTBOLCULARA AİT”

Dursun Özbek, aynı durumda kalmaları halinde sahaya inip inmeyecekleriyle ilgili, “Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir” dedi.

“ÇETİN BİR LİG BİZİ BEKLİYOR”

Süper Lig’deki yarış ile ilgili düşünceleri sorulan Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ligin kalitesi bence yükseldi. Takımların sezonun ortasına doğru performanslarını en tepeye çıkartmasıyla daha keyifli maçlar izleneceğini düşünüyorum. Bu sene çetin bir lig bizi bekliyor. Avrupa’da çetin maçlar olacak. Her turnuvada takımımız olacak. Biz de Young Boys’u geçip, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız mutlaka. Güzel bir sene bizi bekliyor. Hedefimiz beşinci yıldızı takmak. 2025’te 25’inci şampiyonluğu kazanmak. O hedefe doğru yürüyoruz.”