Dursun Özbek Sadettin Saran'ı Büyükekşi'ye şikayet etti

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Dursun Özbek Sadettin Saran'ı Büyükekşi'ye şikayet etti
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Dursun Özbek Sadettin Saran'ın yayın ihalesinde bulunmasını etik bulmadığını ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı geçtiğimiz hafta Levent’te bir araya geldi.

İkili Süper Lig yayın ihalesi hakkında fikir alışverişinde bulunurken Dursun Özbek Sadettin Saran’ın ihaleden çıkarılmasını istedi.

Saran’ın Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Dursun Özbek ihaleyi Saran Medya’nın kazanması halinde durumun etik olmayacağını söyledi.

Özbek ayrıca Kulüpler Birliği’nin yayın ihalesine girme kararını kendilerinin kabul etmediği ifade etti.

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