Dursun Özbek ve Süheyl Batum'dan flaş mesaj: 'Galatasaray'dan korkun'

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Dursun Özbek ve Süheyl Batum'dan flaş mesaj: 'Galatasaray'dan korkun'

Galatasaray'da Dursun Özbek seçimi kazanmasının ardından Süheyl Batum ile birlikte kürsüden rakiplere mesaj gönderdi.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 14 sandığın tasnifi tamamlandı.

Açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı. Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Oy sayımı devam ederken adaylardan Süheyl Batum konuşma yapmak için kürsüye geldi. Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." dedi.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

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