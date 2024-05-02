Dursun Özbek’e siyasetçi rakip çıktı! Arkasında Galatasaray’ın 2 eski başkanı da var

Galatasaray Üniversitesi’nden profesörlük unvanını alan hukukçu Süheyl Batum, Dursun Özbek’in karşısında aday olarak seçime katılacak.

EPÖZDEMİR DE LİSTESİNDE YER ALACAK

Batum’un listesinde ünlü avukat Dr. Rezan Epözdemir’in de yer alması bekleniyor.

ÜNAL AYSAL DESTEĞİ

Eski başkanlardan Ünal Aysal, Süheyl Batum’u destekleyecek. Galatasaray’ın 29. başkanı olan Aysal, futbolun patronu olarak seçim planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

ALP YALMAN DA VAR

Kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, eğer Süheyl Batum seçimi kazanırsa Disiplin Kurulu Başkanı olacak. Alp Yalman, Galatasaray’ın 1990 ile 1996 yılları arasındaki başkanlığı döneminde Felipe Melo, Fernando Muslera, Elmander, Didier Drogba, Wesley Sneijder gibi yıldız oyuncuların sarı kırmızılı formayı giymesinde büyük pay sahibi olmuştu.

SÜHEYL BATUM KİMDİR?

Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul’da doğdu.



Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Batum, Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Anayasa Hukuku alanında doktor unvanını aldı ve Galatasaray Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı.

CHP üyesi olan Batum, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Milletvekili seçildi ve siyasi yazılar kaleme aldı.

Evli ve iki çocuk babası.