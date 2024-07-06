Dursun Özbek'e tam yetki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'e tam yetki

Galatasaray'ın genel kurul toplantısında, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Florya'daki mülkün geliştirilmesi ve Galatasaray Adası'nın güncellenmiş imar planına uygun olarak yenilenmesi görevlerini üstlenmek üzere oy birliğiyle yetkilendirildi.

Galatasaray'ın düzenli genel toplantısında, başkan Dursun Özbek ve ekibine Florya'daki arazinin kullanımı için yetki verildi.

Ayrıca, Galatasaray Adası'nın onarımı için yeni düzenleme planına uygun olarak, Dursun Özbek ve yönetimi oy birliği ile görevlendirildi. Adanın restorasyon çalışmaları Ekim 2024'te başlayacak.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

''Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu'na; Tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2026 tarihine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir.''

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