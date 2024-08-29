Dursun Özbek'i başkanlıktan edecek Erden Timur iddiası

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesinin ardından taraftarlar küplere binerken, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 kaybederek sezona başlayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi sonrası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü kararla toplanma kararını aldı ve bir görüşme gerçekleştirildi.

ALİ YÜCE'DEN İSTİFA KARARI

Sular durulmayan Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu.

Ayrıca yönetim kurulunda bulunan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü aktarıldı.

GÖKHAN DİNÇ TEK TEK SORDU

Gazeteci Gökhan Dinç, yaşanan bu kriz sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Erden Timur ile ilgili bomba iddialarda bulunan Gökhan Dinç, Dursun Özbek'e tek tek soru sordu.

Dinç, açıklamasında, ''Sayın Dursun Özbek. Kapalı kapılar ardında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarınıza Erden Timur ile ilgili hırsız dediniz mi? Haysiyetiyle ilgili, işiyle ilgili, ileri geri konuştunuz mu? İkinci soru Dursun Bey, yönetim kurulu üyelerinizden herhangi birisi Erden Timur'un işiyle ilgili suyun öteki tarafına bilgi verme paylaşımı yaptı mı? Bunlar sorulmayacak zannedilmiyordunuz değil mi? Ben soruyorum? Yaptı mı, yapmadı mı?'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda istifa kararı alan Erden Timur, ''Tutunacak bir dalım kalmadı. Kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz.'' sözleriyle görevini bıraktığını açıklamıştı.

Galatasaray'da istifa depremi. Kendisinden habersiz imzası kullanılmış