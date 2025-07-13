Dursun Özbek'in kardeşi sahaya iniyor

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Dursun Özbek'in kardeşi sahaya iniyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer görüşmelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle kardeşi Mehmet Özbek'i devreye soktu.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin uzaması, kulüp içinde de dengeleri değiştirdi.

Galatasaray Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2015-2017 seneleri arasında Galatasaray'da Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Mehmet Özbek, bundan sonra Galatasaray’ın transfer işlerine dışarıdan destek verecek.

Mehmet Özbek, Galatasaray’ın Ümraniyespor’u 5-2 yendiği hazırlık maçını da Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

Victor Osimhen transferi için Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız ve İtalyan menajer George Gardi'yi görevlendirmiş ancak transfer sonuçlanmadan İstanbul'a dönülmüştü.

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