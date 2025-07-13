Dursun Özbek'in kardeşi sahaya iniyor

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin uzaması, kulüp içinde de dengeleri değiştirdi.

Galatasaray Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2015-2017 seneleri arasında Galatasaray'da Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Mehmet Özbek, bundan sonra Galatasaray’ın transfer işlerine dışarıdan destek verecek.

Mehmet Özbek, Galatasaray’ın Ümraniyespor’u 5-2 yendiği hazırlık maçını da Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

Victor Osimhen transferi için Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız ve İtalyan menajer George Gardi'yi görevlendirmiş ancak transfer sonuçlanmadan İstanbul'a dönülmüştü.