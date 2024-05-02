Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak iddia

Galatasaray'da seçimli genel kurul için başkan Dursun Özbek çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Özbek, tekrar aday olduğunu belirterek listesini hazırlamaya başlamış, Erden Timur'u da yönetime almak istediğini açıklamıştı.

Dursun Özbek'in tek aday olarak kongreye girmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Hukukçu Prof. Dr. Süheyl Batum'un muhalefet tarafından başkanlığa aday gösterileceği ileri sürüldü.

Hatta Ünal Aysal'ın da destek verdiği, Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu iddia edildi.

Abdürrahim Albayrak'ın da listeye alınmasına çalışıldığı da vurgulandı.

Bu iddia Galatasaday'da gündem oldu.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi.