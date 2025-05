Dursun Özbek'ten çağrı var: Oraya sığmayacağız

GS Plus uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyunculardan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve davetliler katıldı.

Hafta sonu Yenikapı'da gerçekleşecek kutlamalara tüm taraftarları davet eden Dursun Özbek, "Sezonun bitimine iki maç kaldı. Bu hafta sonu İzmir'de Göztepe ile oynayacağız. Ondan sonraki hafta Başakşehir ile içeride oynayacağımız maçla sezon bitiyor. Bugün itibarıyla Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. 25. şampiyonluğun ve 5. yıldızın keyfini hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Buradan bütün taraftarlara çağrı yapıyorum; Yenikapı'da buluşalım, Galatasaray'ımızın büyüklüğüne yakışır şekilde 25. şampiyonluğu kutlayalım." ifadelerini kullandı.

GS Plus uygulamasının Galatasaray için büyük önemi olduğundan bahseden Özbek, şunları söyledi:

"Tüm taraftarlarımızı GS Plus'ı indirmeye davet ediyorum. Bu uygulama Galatasaray'ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GS Plus indiren taraftarlarımız bununla Yenikapı'ya giriş yapacaklar. İçeriğinde taraftarlarımızın keyif alacağı çok uygulama var. GS Plus Premium bölümü de var. Özellikle GS Store'dan alınacak ürünlerde yapılan indirimler ve Yenikapı'da özel bir alanı GS Plus Premium üyeleri için ayırıyoruz. Bu platformdan öncelikle biletlere ulaşmak da mümkün. Premium üyeler Yenikapı'da yapacağımız kutlamayı naklen izleyebilecek. Taraftarlara yaptığım bu çağrı GS Plus için büyük önem arz ediyor. Galatasaray rekorların takımı. Buna geçtiğimiz sezonlarda şahit oldunuz. Taraftarların bu uygulamayı indirerek bir rekor kırmasını istiyorum. Avrupa'da ve dünya çapında bir rekora ulaşması, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde olmasını istiyorum. Taraftarlarımız bizim en büyük itici gücümüz. Aynı aidiyeti, GS Plus'ta da taraftarların yapmasını istiyorum."

Ayrıca Özbek, şampiyonluk kupasının kim tarafından verileceğine dair bilginin henüz kendisine ulaşmadığını sözlerine ekledi.

Üst üste üçüncü şampiyonluklarını yaşadıkları için çok mutlu olduğunu belirten Okan Buruk, "Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularımıza ve büyük Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Hep beraber yine başardık. 'Mayıslar bizimdir' dedik. İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa da onlarla beraber hep birlikte yürüyeceğiz. GS Plus ile takımımıza vereceğiniz destek, daha yakında olmak, bize daha çabuk ulaşmak gibi imkanlardan yararlanmak için ben de herkesi GS Plus Premium üyeliğine davet etmek istiyorum. Galatasaray'a verilecek destek bizim için çok önemli. Çok önemli transferler yapıyoruz. Çok önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray'ın açtığı yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise "Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı beşinci yıldızı kutlamak için tüm taraftarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Başkanımın ve hocamın dediği her şeye katılıyorum. Sonuna kadar arkalarındayım." dedi.