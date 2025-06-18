Dursun Özbek'ten yıldız iddiası

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Dursun Özbek'ten yıldız iddiası

Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesine mesaj yollayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, altıncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.

Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Erdek'in, Düzler Mevkii'nde bulunan otelde gerçekleşti. Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'RAKİBİMİZ 4'ÜNCÜ YILDIZI TAKMADAN...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in görüntülü mesajında, “Bandırma’daki gecede 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz, 4'üncü yıldızı takmadan, 6'ncı yıldızı takacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlamada Dernek Başkanı Hakan Yücel, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman’a Atatürk ve Bandırma Vapuru simgeli plaket verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 25'inci Süper Lig şampiyonluğu ve 19'uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupalarının getirildiği gecede, Dicle Çakır şarkılarıyla renk kattı. Kutlama gecesinde, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların imzaladığı forma da satışa çıkarıldı. Formayı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak satın aldı.

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