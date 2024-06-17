Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma

İngiltere ile oynanan maçta Sırp taraftarların açtığı pankart nedeniyle UEFA soruşturma başlattı.

2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu maçında İngiltere, Sırbistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sırp taraftarlar tribünde açtığı pankart, Kosova'yı kızdırdı. Kosova; Sırp taraftarların "Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi" gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

Kosova Futbol Federasyonu, (FFK) yayımladığı bildiriyle EURO 2024'te bu tür mesaj ve çağrıların engelsiz bir şekilde sergilenmesini "anlamsız ve saçma" olarak nitelendirdi.

Bu gelişme üzerine UEFA soruşturma başlattı.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Haziran 2024 tarihinde Gelsenkirchen'de Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan UEFA Avrupa Şampiyonası grup maçının (0:1) ardından, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin (DR) 55. Maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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