Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde önceki gün düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 Türk askerinin şehit olması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Uçağın düşme sebebi henüz açıklanmezken, Milli Savunma Bakanlığı arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurarak, şehitlerin naaşlarının hepsine ulaşıldığını açıkladı.

Öte yandan düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi. Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan kara kutunun çözmesi bekleniyor.

Şehitlerimiz isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.