Dustin Poirier: "Emekli olmadan bir dövüş daha istiyorum!"

Dustin Poirier, UFC’den emekli olmadan önce memleketi Louisiana'da bir maç yapmak istediğini açıkladı. Poirier, UFC 302’deki son mücadelesinde İslam Makhachev’e yenilerek beşinci rauntta pes etti. Bu mağlubiyet, Khabib Nurmagomedov ve Charles Oliveira’ya karşı kaybettikten sonra bir başka hafif sıklet şampiyonluğunu daha kaçırmasına neden oldu. Maç sonrası açıklamalarında, artık unvan olmadan dövüşmek isteyip istemediğini sorgulayarak emekli olabileceğini belirtti. Ancak kararını değiştirerek bir maç daha yapmak istediğini söyledi.

Gerçekçi olarak, muhtemelen elimde beş, altı dövüş var. Ama bunu vücuduma yapmayacağım. Burada bir burun ameliyatı geçireceğim. Tekrar kırarsam ne olacak? Göreceğiz. Her seferinde bir dövüş. Ama kesinlikle bir dövüş yapmak istiyorum ve özellikle evime dönüp Louisiana'da yapma olasılığı varsa, eldivenleri orada bırakmak isterim.

Daha önce UFC 264’te yendiği Conor McGregor ile dördüncü kez karşılaşma fırsatı bulunuyor. Ayrıca, UFC 292’de onu nakavt eden Justin Gaethje ile de rövanş yapma imkanı var. Max Holloway ile yeniden karşılaşma seçeneği de mevcut; Dustin, Holloway ile UFC 143 ve 236’da mücadele etmişti. Poirier, Holloway, Gaethje ve daha önce yendiği Dan Hooker ile bir gece turnuvası yapma fikrine de açık olduğunu ifade etti.

Bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü bu tür şeyler köpekler içindir. Eski Pride günlerine ya da Grand Prix’ye benziyor. Bu gerçek bir ‘BMF’. Eğer bir gecede bir turnuvada birden fazla rakiple dövüşebilirsen, bu ‘BMF’ tanımıdır. O olmalı. Eğer bunu düzenlerlerse ve bir gece turnuvası olursa, olur.