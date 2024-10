Dustin Poirier: "Emekli olmadan bir dövüş daha istiyorum!"

Dustin Poirier, UFC’den emekli olmadan önce memleketi Louisiana'da bir maç yapmak istediğini açıkladı. Poirier, UFC 302’deki son mücadelesinde İslam Makhachev’e yenilerek beşinci rauntta pes etti. Bu mağlubiyet, Khabib Nurmagomedov ve Charles Oliveira’ya karşı kaybettikten sonra bir başka hafif sıklet şampiyonluğunu daha kaçırmasına neden oldu. Maç sonrası açıklamalarında, artık unvan olmadan dövüşmek isteyip istemediğini sorgulayarak emekli olabileceğini belirtti. Ancak kararını değiştirerek bir maç daha yapmak istediğini söyledi.

Daha önce UFC 264’te yendiği Conor McGregor ile dördüncü kez karşılaşma fırsatı bulunuyor. Ayrıca, UFC 292’de onu nakavt eden Justin Gaethje ile de rövanş yapma imkanı var. Max Holloway ile yeniden karşılaşma seçeneği de mevcut; Dustin, Holloway ile UFC 143 ve 236’da mücadele etmişti. Poirier, Holloway, Gaethje ve daha önce yendiği Dan Hooker ile bir gece turnuvası yapma fikrine de açık olduğunu ifade etti.

"I definitely want to do one [fight], and especially if it's a possibility to come home and do it in Louisiana, that's where I would love to lay the gloves down."@DustinPoirier on a potential homecoming for his last fight in 2025????



