Düşük uyku kalitesi, beyni yaşlandırıyor. İşte iyi uyku için ipuçları

Kaliteli uykunun genel sağlık için iyi olduğunu biliniyor ancak yeni araştırmalar kaliteli uykunun beyin sağlığı için de önemine dikkat çekiyor.

ORTA YAŞ DİKKAT

Araştırmacılar, uyku kalitesi düşük olan kişilerde orta yaşın sonlarında beyin sağlığının bozulduğuna dair belirtilerin daha fazla olduğunu tespit etti.

UYKUYA DALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR MUSUNUZ?

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi değerlendirdi. 15 sene önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları hakkında, ‘Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanır mısınız? Çok erken mi uyanırsınız?’ gibi sorular soruldu.

Katılımcılar, 5 yıl sonra, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemek için tasarlanmış olan ikinci bir anketi yanıtladı. ‘Kısa uyku süresi, kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalmada zorluk, sabah erken uyanma ve gündüz uykulu olma hali’ sağlıksız uykunun özellikleri arasında yer aldı. Yaklaşık 600 katılımcıdan, iki ila üç kötü uyku özelliği bildirenlerin ortalama beyin yaşı, birden fazla kötü uyku özelliği olmayanlara göre 1,6 yıl daha yaşlıydı. Üçten fazla kötü uyku özelliğine sahip olanların ise ortalama beyin yaşı 2,6 yıl daha yaşlıydı.

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UYKU KALİTESİNİ ARTIRACAK İPUÇLARI

Klinik Psikolog Dr. Shelby Harris, araştırma sonuçlarının yaşlandıkça uykunun beyin için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, “Yeterince iyi bir uyku almak, zihnimizi zinde tutmamıza ve genel sağlığımızı güçlü tutmamıza yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

YATMADAN ÖNCE KAFEİNİ AZALTIN

Düzenli bir uyku programı oluşturmanın önemini de vurgulayan Dr. Harris, "Yatmadan önce kafeini ile alkolü azaltın, rahatlama tekniklerini deneyin ve yeterince egzersiz yaptığınızdan emin olun. Küçük, tutarlı değişiklikler bile uyku kalitenizde büyük bir fark yaratabilir ve bu genel sağlığınızın iyileşmesini sağlayabilir" diye konuştu.

Uzmanlar, yeterli saatte uyumaya ve en uygun uyku ortamına sahip olmaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, yatakta televizyon izleme veya telefon ya da diğer elektronik cihazları kullanma gibi uyku öncesi rahatsız edici faaliyetlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.