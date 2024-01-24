Dut yaprağının bilinmeyen yararları ortaya çıktı

İnsanların doğal besinlere yönelme sürecinde bu besinlerin bilinmeyen yararları gündeme geliyor.

Bunlardan birisi olan dut ağacının yaprağının bilinmeyen yararları ortaya çıktı.

Dut ağacının meyvesi lezzetli olduğu kadar yaprağı da sağlıklıdır.

Dut yaprağı, A,C,K vitaminleri içerir ve antioksidan etkiye sahiptir.

Dut yaprağı, karaciğerin yenilenmesine, boğaz ve bronşit iltihaplarının iyileşmesine, öksürüğün kesilmesine, kan şekerinin dengelenmesine, idrarın artmasına, kalbin korunmasına, ateşin inmesine ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Dut yaprağı çayı yapmak için, bir litre suyu kaynatın ve içine dört adet kurutulmuş dut yaprağı atın.

Demlendikten sonra, sabah aç karnına bir bardak için.

Dut yaprağının faydalarını böylece görebilirsiniz.