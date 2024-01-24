Dut yaprağının bilinmeyen yararları ortaya çıktı

Turgay Tütüncü
Dut yaprağının bilinmeyen yararları ortaya çıktı
Herkesin bildiği meyve olan dutun yaprağının bilinmeyen faydaları ortaya çıktı.

İnsanların doğal besinlere yönelme sürecinde bu besinlerin bilinmeyen yararları gündeme geliyor.

Bunlardan birisi olan dut ağacının yaprağının bilinmeyen yararları ortaya çıktı.

Dut ağacının meyvesi lezzetli olduğu kadar yaprağı da sağlıklıdır.

Dut yaprağı, A,C,K vitaminleri içerir ve antioksidan etkiye sahiptir.

Dut yaprağı, karaciğerin yenilenmesine, boğaz ve bronşit iltihaplarının iyileşmesine, öksürüğün kesilmesine, kan şekerinin dengelenmesine, idrarın artmasına, kalbin korunmasına, ateşin inmesine ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Dut yaprağı çayı yapmak için, bir litre suyu kaynatın ve içine dört adet kurutulmuş dut yaprağı atın.

Demlendikten sonra, sabah aç karnına bir bardak için.

Dut yaprağının faydalarını böylece görebilirsiniz.

İlgili Haberler
Romatizma ağrılarını dindiriyor ve yaraları iyileştiriyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Havucun faydaları neler? Havucun besin değeri nedir?
Havucun faydaları neler? Havucun besin değeri nedir?
Maydanoz limon ikilisini birleştirince hiç duymadığınız faydaları ortaya çıkıyor
Zencefil faydaları neler? Zencefil öksürüğe iyi gelir mi?
Zencefil faydaları neler? Zencefil öksürüğe iyi gelir mi?
Son Haberler
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama Gündem
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü Gündem
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı Yerel Haberler
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Gündem
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor Gündem
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor