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  • Oyuncu Hayal Köseoğlu neden evlenmemesi gerektiğini açıkladı. Duyanlar çok şaşırdı

Oyuncu Hayal Köseoğlu neden evlenmemesi gerektiğini açıkladı. Duyanlar çok şaşırdı

44 Chapters About 4 Men adlı kitaptan uyarlanan Sex/Life dizisi erotik sahneleriyle çok konuşuldu. 2. sezonu da gündemde olan diziye dair oyuncu Hayal Köseoğlu ilginç bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:56
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Duyanlar çok şaşırdı. Oyuncu Hayal Köseoğlu neden evlenmemesi gerektiğini açıkladı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu neden evlenmemesi gerektiğini açıkladı. Duyanlar çok şaşırdı
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BB Easton’ın 2016 yılında yayımladığı; günlük tarzında yazılan, Easton’ın kocası Ken ile tanışmadan önce “dövmeli kötü çocuklar” olarak tanımladığı dört kişiyle yaşadığı fırtınalı, seksi ve özgür hayatını anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitaptan uyarlanan Sex/Life Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri.

Evli ve çocuklu bir kadının, fantezilerini süsleyen eski sevgilisinin tekrar hayatına girmesinin ardından cesur cinsel geçmişi ve mevcut gerçekliği arasında ikilem yaşamasını konu alan dizinin 2. sezonu da merak uyandırmıştı.

Erotik sahneleriyle adından söz ettiren diziyi izleyen genç oyuncu Hayal Köseoğlu ilginç bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu paylaşımında "Netflix'teki 'Sex Life' dizisi benim neden asla evlenmemem gerektiğinin kısa özeti gibi" dedi.

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