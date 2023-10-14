Duygu Nebioğlu kimdir? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu mu?

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğu yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu Metin Akpınar’a ‘babalık’ davası açtı. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu mu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Duygu Nebioğlu kimdir? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu mu?

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar'a açtığı 'babalık' davası karara bağlandı. Metin Akpınar’a açılan babalık davasının sonucu ve Duygu Nebioğlu’nun hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu mu?

Magazin gündeminde yer alan haberlere göre Metin Akpınar'ın yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davasında mahkeme, DNA testlerini de göz önünde bulundurarak, Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'nun babası olduğunu doğruladı.

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Duygu Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Duygu Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 13 Ekim 2023 günü itibariyle Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti.

Duygu Nebioğlu’nun açıklamaları ise şöyle:

‘’Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. “Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpinar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.”

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