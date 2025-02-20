Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar açıklaması! 'Haberi vardı'

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’ın kendisi ve kardeşinin varlığını en başından itibaren bildiğini ileri sürdü.

"AKPINAR, ÇOCUKLARINI KENDİ ELLERİYLE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERDİ"

Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamada Akpınar’ın hem kendi hem de kardeşinin varlığından haberdar olduğunu, hatta annelerinden zorla ayırarak onları çocuk esirgeme kurumuna verdiğini iddia etti.

"14 MAYIS'TA KANITLAYACAĞIM"

Nebioğlu, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum."

TOPLUMA SEVGİ DERSİ VERMEMELERİNİ İSTEDİ

Ayrıca, toplumu eleştiren Nebioğlu, "Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun." dedi.

"GERÇEKTEN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKAN ERKEKLER NASIL DAVRANIR, ARAŞTIRSINLAR"

Nebioğlu, açıklamasının sonunda, “Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın.” diyerek sözlerini tamamladı.