Düz yolda takla attı: 3 yaralı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3 kişinin bulunduğu aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Düz yolda takla attı: 3 yaralı

Kaza, Akyurt'ta Çankırı Bulvarı Ankara istikameti Güzelhisar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden 06 KTH 84 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı.

aw014683-01.jpgDurum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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