Düzce Belediye Başkanı'nın "Düzce Dağı" çıkışı Bolu'da tepki topladı

Vatandaşlar, Düzce’nin Bolu’dan ayrılarak il olduğunu hatırlatarak, Bolu Dağı’nın Bolu’ya ait olduğunu belirtti.

Başkan Özlü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurguladı.

Ancak Bolulu vatandaşlar bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Vatandaşlardan Sami Kutlu, "Öyle söylenir mi? Önce Düzce’deki meselelerini halletsin. Düzce’de bir sürü sorun var. Kendi adını değiştirsin" dedi.

"Eskiden Düzce Bolu’nundu"

Düzce’nin daha önce Bolu’nun bir ilçesi olduğunu hatırlatan Ayhan Serçe, "Şimdiye kadar neredelerdi? Eskiden Düzce Bolu’nundu. Şimdi nereden çıktı böyle bir şey? Yıllardır Bolu Dağı olarak biliniyor. Düzceliler bunu sahipleniyor mu yani? Böyle bir saçmalık olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bolu Dağı, Bolu’nundur"

Bolu Dağı’na sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yaşar Kocaay, "Bolu da onun olsun ya, Bolu’yu da verelim. Ne olacak yani? Bence doğru değil. Bolu Dağı, Bolu’nundur. Sahip çıkmalıyız" dedi.

"Olur mu öyle şey?"

Özlü’nün açıklamalarına tepki gösteren başka bir vatandaş ise, "Yok öyle dava. Bolu Dağı onlara verilecekse demek ki Bolu’da hiç milletvekili yok. Olur mu öyle şey? Herkesin sınırı belli. Düzce, Bolu’nun kazasıydı" şeklinde konuştu.