Düzce çiftçisi kuraklığa karşı icat çıkardı

Sıcak havaların etkili olduğu Düzce'de, tarımsal ürünlerinin yanmasından endişe duyan çiftçiler, yapay yağmur yöntemiyle tarlalarına can suyu veriyor. 15 ton kapasiteli sulama tankı yapan Muhlis Çiftçi, "Çiftçiler traktörü görür görmez önüne atlıyorlar" dedi.

Düzce'de hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşmasıyla birlikte, çiftçiler mahsullerinin zarar görmemesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Sulama sistemleri ile tarlalarına su verenlerin yanı sıra, tarlalarının yakınında su kaynağı bulunmayan çiftçiler ise çareyi yapay yağmur sisteminde buldu. Düzceli Muhlis Çiftçi, yaz aylarında çiftçilere destek olabilmek amacıyla 15 ton kapasiteli bir sulama tankı yaptı.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR SİSTEM YOK"

Traktörünün arkasına yaptığı sistem ile sıcak havalarda çiftçilere can suyu taşıyan Çiftçi, "Tamamen kendi imkanlarımla yaptığım tankerle yağmurlama sistemiyle tarlalarda sulama yapıyoruz. Çiftçiler, ağırlıklı olarak mısır, yonca, yulaf ve fındık gibi ürünler ekiyor. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle biz de böyle bir sistem geliştirdik. Taşımalı sulama sistemiyle, belirli bir ücret karşılığında tarlalarda sulama yapıyoruz. Şuanda Türkiye'de böyle bir sistem yok. Bunu kendimiz tasarladık. Normal standartlarda olanlar var ama kendi projemiz olduğu için Türkiye'de bu sistem tek diyebiliriz. Çiftçiler traktörü görür görmez önüne atlıyorlar" dedi.

"ÇİFTÇİLER MAĞDUR"

Muhlis Çiftçi, çiftlilerin mağdur olduğunu ifade ederek, "Çiftçilerin ektiği mısır ve yonca gibi ürünler, su yetersizliği nedeniyle kuraklıktan yanıyor. Bizde hem çiftçilerimiz faydalansın hem de ekilenlerin karşılığı alınsın diye böyle bir çalışma yapıyoruz. Bir nevi ürünlere can suyu veriyor ve verimli bir sulama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.