Düzce'de 24 binden fazla dolu ve boş makaron ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesi çalışmaları dahilinde Kaynaşlı ilçesinde pazar yerinde bir tezgah arkasında üstü örtülü şekilde saklanmış kolide ve şüpheli şahsa ait Düzce plakalı araç içinde arama yapıldı. Aramada 16 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 8 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheli şahsa kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.