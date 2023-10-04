Düzce'de 24 binden fazla dolu ve boş makaron ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 120 adet dolu ve boş makaron ile 9 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Düzce'de 24 binden fazla dolu ve boş makaron ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesi çalışmaları dahilinde Kaynaşlı ilçesinde pazar yerinde bir tezgah arkasında üstü örtülü şekilde saklanmış kolide ve şüpheli şahsa ait Düzce plakalı araç içinde arama yapıldı. Aramada 16 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 8 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheli şahsa kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

aw045648-01-1.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Şahan Gökbakar adeta delirdi. "Ama bizi bu hale Galatasaray getirdi" Magazin
Şahan Gökbakar adeta delirdi. "Ama bizi bu hale Galatasaray getirdi"
Shaktar küllerinden doğdu. Antwep'i mağlup etti Spor
Shaktar küllerinden doğdu. Antwep'i mağlup etti
Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi Gündem
Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi
Ali Koç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Pis kokular geliyor Spor
Ali Koç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Pis kokular geliyor
Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı Siyaset
Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı
15 yaşındaki sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı Yaşam
15 yaşındaki sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı