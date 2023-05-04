Düzce'de antrenman sırasında kaybolan 4 raftingci bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde antrenman amaçlı rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırıp, bindikleri botla akıntıya kapılan 4 kadın milli sporcu, Sakarya'nın Beyler köyünde Melen Barajı'nın kapaklarında bulundu.

Düzce'de antrenman sırasında kaybolan 4 raftingci bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi.

Bugün, Melen Çayı'nda düzenlenecek olan Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen takımlardan birinin 4 kadın sporcusu, antrenman yapmak ve parkuru tanımak için botla suya açıldı.

Milli sporcular Cansu Öztürk, Buse Bursalı, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırdı ve akıntıya kapıldılar.

Durumu fark eden Kano Federasyonu yetkilileri, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sporcuların bulunduğu bot Melen Barajı'nın kapaklarının bulunduğu noktada durdu. Ekipler ve federasyon yetkilileri sporcuları bulundukları yerden çıkardı.

Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)


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