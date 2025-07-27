Düzce’de bin 960 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA
Düzce’de bin 960 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 960 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 960 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Düzce'de kaçakçılıkla ilgili mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde güvenlik güçleri KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi ve tespit edilmesi kapsamında yürütülen çalışmada 1 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmada bin 960 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

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