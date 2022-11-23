Düzce’de deprem: ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Deprem 6.5 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilerleyen saatlerde yaptığı revize ile depremin büyüklüğünün 6,0 olduğunu duyurdu.

Düzce merkezli deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD, depremin ardından en büyüğü 4,7 büyüklüğünde olan 18 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisini paylaştı.

ABD JEOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6,1 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı. USGS'den yapılan açıklamada depremin 10.0 km derinde kaydedildiği belirtildi.