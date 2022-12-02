Düzce'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce Merkez'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD depremin saatini 13.03 olarak tanımladı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedilmişti.

Düzce'de 2 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Depremin ardından 35 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Düzce ve Sakarya'da okullar tatil edilmişti.