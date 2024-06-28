Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor

Fındığa rakip ürünün hasadı başladı

Fındık üretimiyle tanınan Düzce'de, bu aromatik ve tıbbi bitkinin üretimi giderek artıyor. Yüksek oranda antioksidan içeren Maviyemiş bitkisi üzerine yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Emrah Çiçek'in Yeşilçimen köyündeki Maviyemiş bahçesini ziyaret ederek, bitkinin yetiştirilme koşulları ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi aldı.

ÜRETİCİYE ÖNEMLİ GELİR SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Emrah Çiçek, ziyaret sırasında 19 farklı Maviyemiş çeşidinin yetiştirildiği bahçesinde, bu bitkilerin asitli topraklarda veya özel ortamlarda kolaylıkla yetiştirilebileceğini ve üreticilere alternatif bir tarım modeli sunabileceğini ifade etti. Çiçek, "Budama ve bakım işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması durumunda önemli gelirler elde edilebileceğini gördük" dedi.

Esra Uzun, Maviyemiş bitkisinin insan sağlığına olumlu etkileri ve geniş kullanım alanları nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çektiğini belirtti. Uzun, "Maviyemiş, taze meyve olarak tüketilebilmesi, meyve suyu olarak kullanılabilmesi ve ilaç sanayisinde değerlendirilebilmesi gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bitkinin gelecekte daha da önem kazanacağını ve üreticilere önemli gelirler sağlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.