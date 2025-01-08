Düzce'de kahverengi kokarca mücadelesi sürüyor

Düzce'nin Çilimli Belediyesi, ilçe genelinde tarım alanlarını korumak ve mahsullerin zarar görmesini engellemek amacıyla kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Belediye, Çilimli İlçe Tarım Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve değerli çiftçilerle güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Tarım alanlarımızı koruma ve ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlama noktasında büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Kahverengi kokarca zararlısına karşı mahalle mahalle, tarım arazilerinde detaylı bir mücadele yürütüyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, her bir çiftçimize gerekli bilgilendirmeleri yaparak bu zararlıyı kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

​​​​​​​

Başkan Yılmaz Yıldız ayrıca, "Toprağımızı, ürünlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi koruma yolunda attığımız her adımda vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Çilimli Belediyesi olarak bu süreci hep birlikte, el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.