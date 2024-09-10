Düzce’de kolonya yüklü tır devrildi otoyol trafiğe kapandı

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a giden A.Ç. yönetimindeki 06 BJ 7415 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarparak yan yattı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, trafiği emniyet şeridinden yönlendirerek akışı sağladı. Karayolları ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.