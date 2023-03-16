Düzce'de okullar tatil edildi

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13:55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu.

Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." dedi.