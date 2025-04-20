Düzce’de sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce’de pervazdan gelen çığlık sesleri vatandaşları alarma geçirdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası pervazın içerisine sıkışan kuşu kurtardılar.

Düzce'de pervaza sıkışan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarma anlarındaki heyecanı ise kameraya yansıdı.

Olay, Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinin dış cephe pervazına muhabbet kuşu girdi. Kendi başına çıkması beklenen kuş, çırpınırken pervazın en alt kısmına kadar düştü. Kuşun çığlıklarını duyan vatandaşlar, onu pervazın içinden çıkarmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermeyince, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, pervazın alt kısmına küçük bir delik açarak muhabbet kuşunu kurtardı.

Kurtarma anı saniye saniye kaydedilirken, olay sırasında vatandaşların yaşadığı heyecan da kameralara yansıdı.

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Düzce’de pervazdan gelen esrarengiz sesler vatandaşları alarma geçirdi: İtfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

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