Düzce’de sıkı denetim: 86 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Düzce’de sıkı denetim: 86 araç trafikten men edildi

Düzce'de ekipler trafik denetimlerini arttırdı. Denetimlerde 9 bin araç kontrol edildi. Bunların 86'sı trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin araç, 528 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 543 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 86 araçta trafikten men edildi.

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Yapılan denetimler sonucunda, ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı. Ayrıca denetimlerin de artacağı bildirildi.

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