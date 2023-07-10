Düzce’de su kesintisi devam ediyor

Düzce’de etkili olan yağış heyelana neden olunca içme suyu boru hattına zarar verdi. Kentte su kesintisi devam ediyor.

Düzce’de su kesintisi devam ediyor

İHA’nın haberine göre, Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan yağış Düzce’yi de etkiledi. Düzce’de iki gün aralıklarla yağan yağışın ardından Uğur Suyunda heyelan meydana geldi. Heyelan Düzce Belediyesi içme suyuna da zarar verince şehirde su kesinti oldu. Düzce Belediyesi çalışmalarla ilgili olarak “Kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana gelen Uğur Suyu bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ana regülatörün temizliği, açığa çıkan boruların gömleklenmesi ve geçtiğimiz yıl Beyköy’de oluşturduğumuz su alma yapısının (yedek regülatör) temizlik çalışmaları devam etmektedir. Bu gece saat 24.00 itibari ile arıtma tesisine su verilmesi planlanmaktadır” denildi.

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