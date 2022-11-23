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Spor camiasından Düzce mesajları

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası spor camiası geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:33
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Düzce'de yaşanan deprem sonrası spor camiası geçmiş olsun mesajı yayınladı

Spor camiasından Düzce mesajları
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Düzce merkezli deprem sonrası spor camiasından da geçmiş olsun mesajları yayınladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

'Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

FENERBAHÇE

'Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

GALATASARAY

'Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

TRABZONSPOR

'Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.'

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