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Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi

Düzce’de kamyonun çarptığı betan direk yolcu taşıyan otobüsün üzerine devrildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:58
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Düzce’de yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi

Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
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İHA’nın haberine göre, kaza Çilimli İlçesi Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.K.’nın kullandığı BİM’e ait 34 CVK 396 plakalı kamyon market önünde manevra yaptığı esnada beton elektrik direğine çarptı. O sırada ilçeden şehir merkezine yolcu taşıyan Ahmet Naz’ın kullandığı 81 DJ 472 plakalı otobüs duraktan yolcu almak için ilerlerken kamyonun çarptığı beton direk, kırılarak içinde yolcular bulunan otobüsün üzerine devrildi. Kazada büyük panik yaşanırken yolcular otobüsten tahliye edildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde asılı kalan direk vinç yardımıyla kaldırıldı. Direğin kaldırılmasının ardından otobüs yoldan çekilerek trafik verilmeye başladı.

“KIVILCIMLAR ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE…”

Kaza anının anlatan minibüs sürücüsü Ahmet Naz; “Ben normal yolumda gidiyordum. Yolcu almak için durağa yanaşmaya hazırlanırken bir kütleme sesi duydum. Sonrasında kıvılcımlar çıktığını görünce durdum. Yaralımız yok. Kazayı çok şükür ucuz atlattık” dedi.

Çilimli Minibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Karslıoğlu ise “Çilimli’den Düzce istikametine gidiyor. BİM’in kamyonu da sol tarafta geri geri gidiyor. Geri gelirken elektrik direğine çarpıyor ve otobüs gaza bassa da direkten kurtulamıyor. Araçta 20 yolcu vardı. Allahtan yolculara bir şey olmadı. Sadece bir yolcu heyecanlandığı için tansiyonu çıkmış. Başka bir sorun yaşanmadı” diye konuştu.

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﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
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