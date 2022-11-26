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Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 gündür binanın dördüncü katında mahsur kalan muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:36
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Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan kuş kurtarıldı

Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı
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Geçtiğimiz günlerde Düzce'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 gündür binanın dördüncü katında mahsur kalan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Emine teyzenin 3 gündür 'O benim her şeyim' dediği muhabbet kuşu 'Sarı'yı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. 3 gündür 4 katlı binanın 4. katında mahsur kalan 'Sarı' artık bize emanet." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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