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Düzce Adliye binasında ağır hasar. Kim yaptı ve kim teslim aldı bu adliye binasını?

Düzce'de gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremden sonra Düzce Adliyesi'nde ağır hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:00
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Düzce'deki depremden sonra Düzce Adliye binası ağır hasar gördü. Kim yaptı ve kim teslim aldı bu adliye binasını

Düzce Adliye binasında ağır hasar. Kim yaptı ve kim teslim aldı bu adliye binasını?
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinin merkez üssü olduğu ve Kandilli tarafından 6.0, AFAD tarafından 5.9 olarak açıklanan deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar ise hasar gördü.

Saat 04.08'de meydana gelen depremde Düzce Adliyesi'nde de ağır hasar meydana geldi. Adliye binasında meydana gelen hasar görüntülendi.  Deprem sırasında adliye binasından kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü. Binanın girişi molozlarla kaplandı, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Düzce'deki Adliye'nin ağır hasar görmesinden sonra akıllara bu binanın kim tarafından yapıldığı ve kim tarafından teslim alındığı soruları geldi.

Düzce Adliyesi'nin 2008 yılında (büyük Marmara depreminden sonra) yapılmış olduğu ortaya çıktı. Aynı müteahhitin 9 hastane 11 adliye binası yaptığı da iddia edildi. Bu da şu soruların sorulmasına sebep oldu:

Deprem mi suçlu? Müteahhit mi hırsız?

İŞTE AĞIR HASAR GÖREN DÜZCE ADLİYE BİNASI

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Veli
23.11.2022 09:23
Ağır hasar yok, ancak kalkan duvar yönetmeliğe aykırı yapılmış...(Çatıdaki boş gözüken kısım)  
 
Beraber çaldık bu yollarla beraber yürüdük aynı yollarda
23.11.2022 09:22
Kul hakkı,yetim hakkı ve devletine kazık atan mütahit haklı…çünkü 1 kg makarnaya,250 gr çaya,500 gr ayçiçeği yağına oy veriyoruz  
 
Veli
23.11.2022 09:22
Nasıl ağır hasar? Ağır hasarın tanımını yapar mısınız?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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