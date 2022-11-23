Düzce Adliye binasında ağır hasar. Kim yaptı ve kim teslim aldı bu adliye binasını?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinin merkez üssü olduğu ve Kandilli tarafından 6.0, AFAD tarafından 5.9 olarak açıklanan deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar ise hasar gördü.

Saat 04.08'de meydana gelen depremde Düzce Adliyesi'nde de ağır hasar meydana geldi. Adliye binasında meydana gelen hasar görüntülendi. Deprem sırasında adliye binasından kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü. Binanın girişi molozlarla kaplandı, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Düzce'deki Adliye'nin ağır hasar görmesinden sonra akıllara bu binanın kim tarafından yapıldığı ve kim tarafından teslim alındığı soruları geldi.

Düzce Adliyesi'nin 2008 yılında (büyük Marmara depreminden sonra) yapılmış olduğu ortaya çıktı. Aynı müteahhitin 9 hastane 11 adliye binası yaptığı da iddia edildi. Bu da şu soruların sorulmasına sebep oldu:

Deprem mi suçlu? Müteahhit mi hırsız?

İŞTE AĞIR HASAR GÖREN DÜZCE ADLİYE BİNASI