Düzenek bile kurtaramadı! Kokainle kalaşnikof mermileri bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, durdurdukları bir otomobilde şok üstüne şok yaşadı. Polis önce teybin altına özenle gizlenmiş kokain, kalaşnikof mermilerini buldu. Sürücü gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Türkali Mahallesi'ndeki bir sokakta uygulama yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan 34 UN 7956 plakalı otomobilden inen K.C,K.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda da herhangi bir olumsuzluk bulunmayan Kadir Can K.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendi.

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Bunun üzerine araçta arama yapan polis ekipleri, teyip kısmının önünde düzeneği harekete geçiren mıknatıs sistemi olduğunu fark etti. Sisteme telefon değdirerek aracın kapı kilit tuşuna uzun süre basılı tutan polis, sol arka kapının plastik kısmının öne doğru açıldığını gördü.

Kapının iç kısmında yapılan incelemede, 11 parça halinde toplam daralı ağırlığı 11.3 gram olan kokain ve kalaşnikof silahta kullanılan 50 fişek kapasiteli özel yapım şarjör ele geçirildi. K.C.K.'nin üstünde bulunan 9 bin lira ve cep telefonuna da el konuldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından gözaltına alınan K. C. K., emniyete götürüldü. İfadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

