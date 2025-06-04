Dzeko için çılgın iddia: Dünya devi onu istiyor

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Dzeko için çılgın iddia: Dünya devi onu istiyor

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun İspanyol devinin yeni patronunun transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 'Bosna Elması' Edin Dzeko'nun bir sonraki adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

39 yaşındaki tecrübeli forvet için İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Real Madrid'e yakın kaynaklardan Defensa Central'in haberine göre eflatun beyazlılar Edin Dzeko ile ilgileniyor.

Madrid ekibinin yeni patronu Xabi Alonso'nun yedek kulübesine tecrübe katmak istediği ve Ante Budimir, Edin Dzeko gibi tecrübeli oyuncularla ilgilendiği belirtildi.

Real Madrid yetkililerinin ilerleyen günlerde Dzeko ile görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 2 sezon oynayan Edin Dzeko 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.

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