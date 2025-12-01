Serie A'nın 13. haftasında Atalanta Fiorentina'yı Kossounou ve Lookman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde henüz galibiyet alamayan ve 6 puanla 19'uncu sırada yer alan Fiorentina'da maç sonu deplasman tribünündeki taraftarlar sonuca isyan etti.

Takımın tecrübeli oyuncularıyla beraber deplasman tribününe giden Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, eline megafon alarak taraftara seslendi.

Dzeko, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullanarak taraftardan destek istedi.

O sırada Fiorentina taraftarlarının Dzeko'nun konuşmasına dikkat kesildiği görüldü.