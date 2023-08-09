E-5'te 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı

E-5 Kara Yolu Ünalan mevkiinde 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
E-5'te 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı

Olay, gece saatlerinde Kadıköy E-5 Ünalan mevki İstanbul istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre yol kenarında bekleyen 2 motosikletli kişiye, hızını alamayarak gelen Mercedes marka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletliler bariyerlere doğru savruldu.

Olayın ardından Mercedes marka aracı kullanan sürücü olay yerinden kaçtı.

Olayın şokunu atlatamayan motosikletlilere birkaç dakika sonra da iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sezai Dündar Vuran'ın hakimiyetindeki 34 CPT 863 plakalı araç, yol kenarında daha önce Mercedes marka aracın çarptığı Mustafa Sarıçamlı'nın kullandığı 34 DZT 835 plakalı motosiklete vurdu.

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Vurmanın etkisiyle motosikletliler bariyerlere de çarparak savruldu. Motosikletin üzerinde olan 2 kişiden Mustafa Sarıçamlı olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen diğer kişi ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kaza sonucu hayatını kaybeden Mustafa Sarıçamlı'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan Mercedes marka aracın sürücüsünü de aramaya devam ediyor.

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Olayı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "E-5'in kenarında iki tane çocuk bekliyordu. Mercedes marka cip çocuklara vurdu. Çocuklar savrulduktan sonra başka bir araçta geldi, çocuklara tekrardan vurdu ve çocukları bariyerlere sıkıştırıp bariyer dışına attı. Çocuklardan biri büyük ihtimalle öldü, diğeri ortada yok. Mercedes kaçtı zaten, diğer araç burada. Mercedes marka aracı bulmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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