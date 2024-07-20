e-Devlet çetesi çökertildi. Tüm detaylar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
e-Devlet çetesi çökertildi. Tüm detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır merkezli 7 ilde e- Devlet çetesine operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek dolandıran çete çökertildi.

Çete arayüzleri kopyalayarak işlem yapmak isteyen vatandaşları tuzağa çekti. Çete için ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit ederke operasyon düzenledi.

Polis ekipleri dolandırıcıların vatandaşları “dijital hipnoz” olarak adlandırılan yöntemle mağdur ettiğini tespi etti.

7 İLDE OPERASYON

Öte yandan ekipler Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da “sekte” adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale ele geçirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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