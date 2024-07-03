e-Devlet ilkokul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için okul kayıtlarının e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak tamamlandığını duyurdu. Bu süreçte, öğrencilerin MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki yeni kayıtlar herhangi bir başvuru gerektirmeksizin gerçekleştirildi.

İlkokul birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerinin sınıf ve şube atamaları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ağustos ayının son haftasında yapılacak. Ayrıca, veliler e-Devlet üzerinden erişebilecekleri "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" servisi aracılığıyla çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilecekler. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü resmi olarak başlayacak.