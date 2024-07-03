e-Devlet ilkokul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek?

Kaynak: Haber Merkezi
e-Devlet ilkokul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için okul kayıtlarının açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için okul kayıtlarının e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak tamamlandığını duyurdu. Bu süreçte, öğrencilerin MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki yeni kayıtlar herhangi bir başvuru gerektirmeksizin gerçekleştirildi.

İlkokul birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerinin sınıf ve şube atamaları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ağustos ayının son haftasında yapılacak. Ayrıca, veliler e-Devlet üzerinden erişebilecekleri "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" servisi aracılığıyla çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilecekler. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü resmi olarak başlayacak.

İlgili Haberler
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Merih Demiral ödülü kaptı
Merih Demiral ödülü kaptı
İsmail Yüksek: Gerçekçi olmalıyız
İsmail Yüksek: Gerçekçi olmalıyız
Asansörle duvar arasında sıkışan kadın can verdi
Asansörle duvar arasında sıkışan kadın can verdi
Son Haberler
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Aylık şarj fiyatı değişti Ekonomi
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Aylık şarj fiyatı değişti
4 Katlı binada korkutan yangın Yerel Haberler
4 Katlı binada korkutan yangın
Flaş iddia: İzmarit vergisi geliyor Gündem
Flaş iddia: İzmarit vergisi geliyor
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi Gündem
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar Yerel Haberler
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar