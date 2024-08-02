e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı

Düzenleme: Kaynak: AA
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı

e-Devlet Kapısı, 1 Ağustos itibarıyla yıl sonu hedefini geride bırakarak 66 milyon kullanıcıya ulaştı. Toplam giriş sayısı ise 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 olarak kaydedildi.

1 Ağustos itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda 1056 kurum tarafından sunulan 8309 dijital hizmet bulunuyor. Bu hizmetler, vatandaşların kamu işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanınıyor. Platformun kullanıcı sayısında başlangıcından bu yana büyük bir artış görülmüş olup, 1 Ağustos itibarıyla kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı. Bu rakam, yıl sonu için hedeflenen kullanıcı sayısını şimdiden aştı.

TOGG ÜZERİNDEN DİJİTAL ERİŞİM

Yılın başından bu yana e-Devlet Kapısı'na toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Bu girişlerin 327 bin 141’i, Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg üzerinden gerçekleştirdi Togg'un dijital entegrasyonu, platformun erişimini genişleterek kullanıcı deneyimini çeşitlendirdi.

KULLANICI MEMNUNİYETİ %94,8

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nı kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sürekli olarak geliştiriyor 2024 yılında "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi'nde memnuniyet oranı %94,8 olarak kaydedildi.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER

2024 yılının başından itibaren en çok kullanılan üç hizmet şunlardır:

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 kez kullanılmıştır.

Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 kez kullanılmıştır.

Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 kez kullanılmıştır.

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