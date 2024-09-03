E devlet'te sistem değişti. Artık böyle yapılacak

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirilen FAST Sistemi'nin bir parçası olan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS), artık e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılabiliyor. Bu yenilik, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgilerle daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor.

İŞLEMLER KOLAY ADRESLEME SİSTEMİ İLE DAHA HIZLI

KOLAS, kullanıcıların farklı bankalar ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekran üzerinden sorgulamasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde, hesap numarası (IBAN) hatırlamaya gerek kalmadan para transferi ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Kolay adres, hesap sahibinin banka hesabının bağlı olduğu kurum kanallarında tanımlanan pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

TÜM BİLGİLER TEK EKRANDA

KOLAS ile telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası, vergi numarası, yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası gibi bilgiler hesaplarla eşleştirilip, bu bilgiler para transferlerinde kullanılabiliyor. Yeni hizmet, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden farklı bankalarda tanımlı kolay adres bilgilerini hızlı bir şekilde sorgulamalarını mümkün kılıyor. Tüm kolay adres bilgileri, çeşitli banka ve EPK uygulamalarında tek bir ekran üzerinden kontrol edilebiliyor.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN KOLAYCA ERİŞİLEBİLİR

Hizmeti kullanmak isteyenler, e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığını aratarak işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.