E-ticaret devi satılıyor! Yeni sahibi belli oldu

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın, yeniden yapılanma sürecinde büyük mağaza zinciri Intime'ı satacağı duyuruldu.

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin verdiği habere göre şirket, Çinli tekstil ve hazır giyim grubu Youngor'a satılıyor.

Haberde tarafların, satışı bu hafta içinde kamuoyuna duyurmasının beklendiği açıklandı.

Alibaba, Çin ana karasında faaliyet gösteren büyük mağaza zinciri Intime'ı 2017'de 2,5 milyar dolara satın almıştı. Satın almaya, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi gereği karar verilmişti.

Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden dev grup, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

ALİBABA YENİDEN YAPILANIYOR

Alibaba, 2023 yılının Mart ayında şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratması hedeflendiği vurgulanmıştı.