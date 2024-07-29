e-ticaret firmalarına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmaları hakkında açıklama...Perakende ticaretin giderek payı büyüyen mesafeli satışlar Ticaret Bakanlığı'nın radarında. e-ticaret şirketlerini mercek altına alan bakanlık, tüketici başvurularını değerledirdi, e-ticaret firmalarına ceza yağdırdı.

Ticaret Bakanlığı 2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı'na iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasıyla ilgili denetim ve incelemeler gerçekleştirdi.

40 FİRMAYA 230 MİLYON CEZA

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerle ilgili olarak açıklama yaptı. O açıklamaya göre, 2024 yılında denetlenen 42 firmadan, 40'ının mevzuata aykırı uygulamaları tespit edildi. 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası kesildi.

SORUŞTURMA RAPORLARI SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde 7 firmanın faaliyetleri ise dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildi. İnceleme raporlarına ek olar 7 adet soruşturma raporu hazırlanarak, dosyalar Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi.

Bakanlık açıklamasında tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği vurgulandı.