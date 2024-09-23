E-ticaret siteleri kumar sitelerine döndü. İnsanların ceplerini böyle boşaltıyorlar

Son yılların en büyük belalarından birisi de yasa dışı bahis ve kumar olarak görülüyor. Dünyayı adeta bir virüs gibi saran yasa dışı bahis pazarının 1,8 trilyon dolara ulaştığı BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından açıklandı.

Türkiye’de ise bu rakamın 100 milyarı lirayı aştığı tahmin ediliyor. Üstelik bu kumar ve yasa dışı bahise henüz ergenlikte olan çocukların da dahil olduğu gerek yakın çevrelerden gerekse de sosyal medyadan kolaylıkla görülebiliyor.

ÖNÜ BİR TÜLÜ KESİLEMİYOR

Yasa dışı bahis ve kumar nedeni ile neredeyse her gün bir yuva yıkılırken bu nedenlerden dolayı hayatları boyunca ödenemeyecek borçların altına giren kişiler soluğu ya intiharda ya da cinnet geçirmeleri sonucunda eşine veya ebeveynlerine saldırıp öldürmekte buluyor.

Siber Suçlar ile Mücadele Başkanlığı ve MASAK tarafından her gün onlarca siteye erişim engeli getirilirken bir yenisi daha bu kervana katılıyor.

EN TANINAN E-TİCARET SAYFALARI DA BU KERVANA KATILDI

Milyonlarca insanın esiri olduğu bu 2 bataklık önlenemezken şu zamanlarda Türkiye’nin en büyük ve en tanınan e ticaret siteleri de bu kervana katıldı.

Sanal olarak Milli Piyango dışında sadece 5 büyük şirketin bulunduğu bahis ve çekiliş siteler, illegal kumar siteleri gibi oyunları sitelerine ekleyerek format değiştirdi.

Kumar sitelerinde yer alan slot gibi oyunların aynıları bu sitelerin kategorilerinde de yer almaya başladı.

MESAJLA MİLYONLARCA İNSANA BİLDİRİM ATIYORLAR

Milyonlarca insanın gerek günlük ihtiyaçlarını gerekse de mağaza ihtiyaçlarını karşılamak için cep telefonuna yüklediği bu e ticaret uygulamaları, kategorilerinde kumar benzeri uygulamaları barındırmasının yanı sıra bir de insanlara bildirim göndererek bu oyunları oynatmaya yönlendiriyor.