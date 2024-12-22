E-ticarete yüzde 1 stopaj vergisi kondu

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı, yüzde 1 olarak belirlendi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçti.

ARACI HİZMET SAĞLAYICILARINA YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİ

Karara göre, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetler nedeniyle yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulayacak.

KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK?

Bu düzenleme ile birlikte, elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret pazar yerlerinde mal veya hizmet teminine yönelik sözleşmeler yapan ya da sipariş alanlardan, mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden tevkifat yapacak.

1 OCAK 2025'TEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Yapılan düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren, e-ticaretle ilgili yapılan mal satışları ve hizmet ifaları üzerinden yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

STOPAJ YOLUYLA VERGİLER MAHSUP EDİLECEK

Yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak ve mahsup edilecektir.