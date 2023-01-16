Ebabilin E’si dahi bilinmezken ilk Yeniçağ açıklamıştı. Albayrak'ın Pelikan'ı varsa benim de Ebabilim var denilerek kurulmuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nda müşavir olduğu iddia edilen Emin Şen’in kurduğu ve Bakan Soylu’ya bağlı olan ‘Ebabil Harekatı’ adında bir hesap yönettiği ve 8 bin kişilik trol ordusu olduğunu öne sürmüştü. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, 25 kişilik Telegram kanalında üretilen içeriklerin sosyal medyada yayılması karşılığında bu kişilere maaş verildiği de iddia etti.. Özgür Özel, Emin Şen'in kamudan aldığı ihaleler sayesinde maaş ödemesi yaptığını da belirtmişti.

EBABİL HAREKETİNİ İLK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

Özgür Özel’in açıklamalarıyla gündeme gelen trol hesap Ebabil Hareketini Türkiye’ye ilk Yeniçağ duyurmuştu. 2020 yılında Fatih Ergin ve Barış Yahya Çinçin’in imzasıyla yayınlanan haberde AKP içinde Pelikan’a rakip olarak Ebabil hareketinin ortaya çıktığı belirtilmişti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

AKP'nin mevcut Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda bulunan bazı isimlerle, eski gençlik kolları genel başkanlarının başını çektiği ve "Ebabil Kuşları" adıyla kurulan yapıda milletvekillerinin de yer aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek isteyenlerin de bulunduğu belirtilen Ebabil Kuşları grubunun, sosyal medyada da örgütlenerek belirledikleri hedeflerin aleyhinde propaganda yapmaya başladığı aktarıldı.

KABİNEYİ HEDEFLİYORLAR

Ebabil Kuşları adlı yapıda AKP İstanbul milletvekillerinin ağırlıkta olduğu ifade edilirken, ilk hedeflerinin olası bir revizyonda kabineye kendilerine yakın bir ismin girmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Parti içerisinde Pelikan'dan rahatsız olan isimlerin desteğini aldığı öğrenilen Ebabil Kuşları adlı yapının iktidara yakın medyada ise henüz bir bağlantısının olmadığı ifade edildi.